AKP'li Şen canlı yayında açıkladı: Milletin önündeki anket ile Erdoğan'ın masasındaki arasındaki fark

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:55

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:57

2023'ün Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala kamuyo anket çalışmalarını merakla takip ediyor. AKP Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Şen Erdoğan'ın oy oranını yüzde 53, Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51'in üzerinde olduğunu öne sürdü. Şen şunları kaydetti:

"Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Normalde ayda 3-4 araştırma yapılıyordu. Alt ve üst eşiklere bakıyorum. Mesela AK Parti son haftada 41 gözüküyor. Bu değişebilir. Bu bugünün fotoğrafı. Biz yükseleceği yönünde emareler alıyoruz. Diğer partilerin oy oranını konuşmak bana yakışmaz. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 51'in üzerinde. Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 53. Yüzde 55 olarak da gördüm. Yüzde 55'i bir araştırmada gördüm. Yüzde 53'ü ise iki araştırmada gördüm. Yüzde 53 daha sağlam geliyor bana. Cumhur İttifakı'ndan sadece MHP yok. Seçmen kararının çoktan vermiş."

REUTERS: 10 PUAN FARK VAR

Geçen hafta yayımlanan anketleri derleyen uluslararası haber ajansı Reuters ise millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan ileride olduğunu yazmıştı.

Geçen haftaki anketler ise şöyle:

Aksoy Araştırma’nın 8 Mart’ta yaptığı anket, yüzde 44,4 oy desteği olan Erdoğan’a karşı Kılıçdaroğlu’nun yüzde 55,6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi.

Aynı ankette millet ittifakının milletvekili seçiminden yüzde 44,1, HDP’nin yüzde 10,3 oy alabileceğini ortaya kondu. Öte yandan cumhur ittifakı temsilcileri AKP ve MHP’nin oy oranı yüzde 38,2 oldu.

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart’ta Alf Araştırma tarafından yapılan ankette de benzer sonuçlar çıktı. Bu ankette Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 55,1, Erdoğan’ın oyu yüzde 44,9 olarak ölçüldü.

Piar Araştırma’nın 10 Mart’ta yayımlanan anketine göreyse Kılıçdaroğlu yüzde 57,1’le Erdoğan’ın yüzde 42,9’luk oy potansiyelinin çok ilerisinde görünüyor.

Bir başka anket şirketi ORC Araştırma’nın Kılıçdaroğlu’nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde düzenlediği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8, Erdoğan yüzde 43,2 seviyesinde.