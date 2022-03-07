AKP'li Sulusaray Belediyesi'nde kadrolaşma iddiası

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

AKP’li beledeyilerde kadrolaşma iddialarına bir örnek de Tokat’tan geldi. Önceki dönem belediye meclis üyesi, şimdi ise Sulusaray Belediye Başkanı olan AKP’li Necmettin Coruk’un akrabalarının belediyede çalıştığı belirtildi. Ayrıca birçok belediye meclis üyesinin yakınlarının da işe alındığı ortaya çıktı. AKP’li belediyedeki kadrolaşmayı gündeme getiren son olay zabıta ve itfaiye eri alımında yaşandı.

Belediye, 31 Aralık 2021’de İŞKUR aracılığı ile üç zabıta ve üç itfaiye eri almak için ilana çıktı ve iş ilanına 32 kişi başvurdu.

Necmettin Coruk

YEĞENİ, ENİŞTESİ...

İlk defa atanmak üzere itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvuranlara sözlü ve uygulamalı sınav yapıldı. KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak personel alımı için başvuranların başarı puanları belirlendi. Belediyeye alınan altı kişiden beşinin Başkan Coruk’un akrabası ve partililerden olması dikkat çekti. İşe alınanların, belediye başkanının amcasının oğlu, başkanın eniştesi, başkanın kayınbiraderinin oğlu, başkanın yeğeni, Sulusaray ilçe encümeninin oğlu olduğu belirtildi. Sınavı kazanan başka bir ismin de partili olduğu öne sürüldü.

"ALAKAM YOK"

Muhalefet, ilçede kimlerin işe alınacağının önceden belli olduğunu, başkanın resmi olarak formaliteleri yerine getirdiğini öne sürdü. Konuyla ilgili Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Coruk ise “Sınava başvurdular ve kazanarak müracaatla alındılar. Benim konuyla alakam yok” dedi.

Başkan Coruk’un daha önce de dokuz akrabasını işe aldığı ileri sürüldü. AKP’li Necmettin Coruk’un akrabası olan eski Belediye Başkanı Hacı Bekir Coruk döneminde de kendisiyle aynı soy ada sahip yedi kişinin belediyede işe başladığı öğrenildi.