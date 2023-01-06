AKP'li Tokat Belediyesi'ndeki usulsüzlükler raporlara takıldı

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

AKP'li Eyüp Eroğlu'nun başkanlık yaptığı Tokat Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda belediye taşınmazlarının usulsüz kiralanması, mevzuata aykırı şekilde araç kiralama hizmeti alınması, bazı işletmelerden vergi alınmaması, ihaleyle yapılması gereken alımların istisna kapsamında alınması, ruhsatsız işletmlere cezai yaptırım uygulanmaması gibi birçok usulsüzlük yer aldı.

"KURUM TAŞINMAZLARI SPOR KULÜLERİ VE DERNEKLERE"

Belediyeye ait taşınmazların tahsisinin mevzuata aykırı olarak yapıldığı aktarılan raporda işyerleri, reklam panoları ve büfe gibi kullanışlı yerlere ilişkin usulsüzlükler yer aldı. Raporda şöyle dendi: "Bu hükümlere rağmen, belediyeye ait bir adet işyerinin bir derneğe; otopark, büfe, baz istasyonu, reklam panosu vb. 32 adet taşınmazın bir spor kulübüne ve belediyeye ait katlı otopark binasının ise sermayesi belediyeye ait olan bir şirkete tahsis edildiği görülmüştür."

"5,4 MİLYON LİRALIK HATA"

Raporda süresi geçtiği için teminat mektubu vasfını kaybetmiş olan kayıtların düzenlenmediği belirtildi. Yapılan incelemelerde teminat mektupları hesabında 5.4 milyon lira hata yapıldığı tespit edildi.

"SÖZ KONUSU HESAPLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Raporda yapılmakta olan yatırımlar hesabının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Buna göre yapılan yatırımların tamamlanan kısmından 14,8 milyon liralık bir bölümü varlık hesabına aktarılmadı.

"KANUNA AYKIRI ALIMLAR..."

Raporda kanuna aykırı olarak yapılan alımlarla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Kurumun ecrimisil karşılığı kullandırdığı yerlere ilişkin yapılan incelemelerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na aykırı olarak 8 adet büfe ve 14 adet tezgâhın ihale yapılmaksızın ecrimisil ile kullandırıldığı görülmüştür. Kurumun mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmasına rağmen yıl içerisindeki market alımlarının istisna kapsamında değerlendirilerek ihalesiz yapıldığı görülmüştür."