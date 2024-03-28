AKP'li Tütüncü'ye 'emek hakkı' davası

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:33

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:33

Antropolog Himmet Cansız, “Gül Antalya’m” adlı müzik eserinin AKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü tarafından yerel yönetimler seçim kampanyasında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Tütüncü’ye dava açtı.

Cansız, 2020’de bestelediği ve sözlerini yazdığı eserin 2021 yılında TRT sanatçısı Uğur Önür tarafından da seslendirildiğini, Antalya’da yerelde sevilen bir şarkı olduğunu belirterek davaya giden süreci şu sözlerle anlattı:

“Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Hakan Tütüncü’nün eserimi Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda kullandığını tespit ettim. Mahkeme’ye başvurdum. Ardından sosyal medyadan paylaşımların hızlıca kaldırıldığını gördük. Ancak biz çoktan tespit etmiştik. Mahkeme konservatuvardan bilirkişi atadı.

Bilirkişi hazırladığı raporla bunun sözü ve bestesi Himmet Cansız’a aittir raporunu mahkemeye gönderdi. Rapordan sonra arabuluculuk kurumu devreye girdi. Hakan Tütüncü’nün avukatı, benim avukatım arabulucuda görüştük. Sayın Tütüncü’nün avukatına konunun sadece hukuki boyutu olmadığını, aynı zamanda medyatik, etik, stratejik boyutu olduğunu aktardım. Siyasetçilere önce emeğin, etiğin, sanatın ne olduğunu öğreteceğiz, sonra siyaset yapacaklar mesajını vermeyi amaçladım. Ancak arabuluculuk yöntemi işlemediği için konu davaya dönüştü.

Sanatçıların eserleri siyasi ve ticari amaçla izinsiz kullanılamayacağının altını çizen Cansız, “Eserimin siyasi amaçla kullanılması nedeniyle tarafıma eserin hakkının ödenmesini talep ediyorum” dedi.