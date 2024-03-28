Sendikaya ‘itibar’ davası

Okyanus Koleji’nde görev yapan öğretmenler bir süredir okul yönetimine karşı maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin isteklerini dile getiriyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
Sendikaya ‘itibar’ davası
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Okul yönetimi ise Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası hakkında itibar tazminatı davası açma talebiyle yargıya başvurdu. 

Şikâyet gerekçesi olarak sendika tarafından sosyal medyada paylaşılan Okyanus Koleji öğretmenlerinin taleplerine ilişkin paylaşımlar gösterildi. 

Suç duyurusuna ilişkin ifade veren sendika başkanı Eren Edebali, “Okyanus Koleji öğretmenleri uzun zamandır demokratik taleplerini yineliyor. Öğretmenlerin bu taleplerini dikkate almayan ve görüşmeyen yönetim, gün sonunda öğretmenlerin taleplerini kamuoyuyla paylaşmasından rahatsız oluyor” dedi. 


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