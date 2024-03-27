Kendal Yıldız cinayeti davasında karar: Sanığa iyi halli müebbet hapis

Fatih'te 'laf atma' nedeniyle çıkan kavgada olayla ilgisi olmayan 16 yaşındaki Kendal Yıldız’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık Barış Gündüz, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:13
Kendal Yıldız cinayeti davasında karar: Sanığa iyi halli müebbet hapis
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İstanbul Fatih'te, 19 Kasım 2022 tarihinde gece saat 02.38 sıralarında Sofular Caddesinde yaşanan 'laf atma' kavgasında 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle Barış Gündüz'ün (24), 'çocuğa karşı kasten öldürme' ve üç kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapis istemiyle, kendisine yardım ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın'ın ise 'çocuğu kasten öldürmeye yardım' ve üç kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu sanık Barış Gündüz bulunduğu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Mahkemede kendisine söz verilen sanık Gündüz, “Çok pişmanım. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir niyetim yoktu. Sadece korkutmak için ateş ettim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık Yunus Emre Aydın ise, “Arkadaşım isteyerek yapmadı. Havaya ateş ettiğini ben gördüm. Kazayla yaşanmış bir olay” diye konuştu.

İNDİRİMLİ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Emre Aydın'ın tüm suçlamalardan beraatına karar verirken, Barış Gündüz hakkında iyi hal indirimi uygulayarak ‘çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, Gündüz’e, ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bu ceza bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.


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