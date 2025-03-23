AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi': 'Siz bile daha iyisine layıksınız'
AKP'li milletvekiili Mustafa Varank, yaptığı paylaşımda muhalif yurttaşlara "Siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız" ifadelerini kullandı. Varank'ın söz konusu paylaşımına tepkiler geldi.
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 'Sevgili Muhalifler' notuyla bir paylaşım yaptı.
Varank, yaptığı paylaşımda muhalif yurttaşlara "Siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız" ifadelerini kullandı.
AKP'li Varank'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sevgili Muhalifler,
Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren.
Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki şahıs arsasını 156 milyon liraya İBB kasasından kamulaştıran.
Pervasız bir hırsızdır.
Emin olun, siz bile bu 3. sınıf kasaba müteahhitinden daha iyisine layıksınız."
Sevgili Muhalifler,— Mustafa Varank (@varank) March 23, 2025
Ekrem İmamoğlu, 2017'de aldığı evin önündeki villaları İBB'den milyarlarca lira ihale verdiği arkadaşına satın aldırıp, seçim öncesi yok pahasına açıktan zimmetine geçiren.
Seçim sonrası, mülkünün önü bir daha kapanmasın, değeri düşmesin diye evinin önündeki…
ONUR SAYLAK'IN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Varank'ın söz konusu bu paylaşımına sosyal medyadan tepki geldi. Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak Varank'ın paylaşımına "Seninki saray yaptı yazlık kışlık!!" diyerek tepki gösterdi.
Seninki saray yaptı yazlık kışlık!!— onursaylak (@AosOnursaylak) March 23, 2025
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