İmamoğlu'nun yazısını eleştirdi: Mustafa Varank'a 'Binali Yıldırım' hatırlatması...

Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:13

Güncelleme: 20.03.2025 - 11:44

Son yerel seçimde AKP'li rakibine 1 milyon oy fark atan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah gözaltına alındı. İmamoğlu'nun diploması da gözaltı kararından bir gün önce iptal edildi.

İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gözaltına alındı. İmamoğlu ile başlayan operasyonda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu, gözaltındayken yurttaşlara mesajını iletmek için avukatı aracılığıyla bir not gönderdi.

İmamoğlu, el yazısı ile yazdığı notta şunları ifade etti:

"Yapılan yanlışa, kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara, gerekli cevabı milletimiz verecektir.

Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim... Saygılarımla"

İmamoğlu'nun notunu alıntılayan AKP'li Mustafa Varank, "Gerçekten kötü bir Türkçe; neden üniversite sınavını kazanamadığı anlaşılıyor..." dedi.

Gerçekten kötü bir Türkçe; neden üniversite sınavını kazanamadığı anlaşılıyor... https://t.co/j09peur9i2 — Mustafa Varank (@varank) March 19, 2025

Varank'a yanıt sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Varank'ın paylaşımı binlerce yorum aldı.

BİNALİ YILDIRIM HATIRLATMASI

2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Erzincan'da bir ilkokula yaptığı ziyarette tahtaya “2016-2017 egitim ögretim yılı hayırlı olsun” yazmış, Yıldırım'ın imla hataları gündem olmuştu. Yurttaşlar, Yıldırım'ın hatasını hatırlattı.