‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atan teğmenleri ‘FETÖ’yle kıyasladı: Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok’tan Varank’a sert yanıt!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 22:08

Güncelleme: 17.11.2024 - 22:08

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’yu 'disiplinsizlik'le suçlarken 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan ve 'FETÖ'cü olmak suçlamasıyla ihraç edilen askerlerle kıyaslamıştı.

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok Varank’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Üçok, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mustafa Varank @varank, 15 Temmuz’da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 generalin tamamı;

2011-2015 yılları arasında Başbakan ve Yüksek Askeri Şura Başkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın oy ve onayıyla terfi eden general ve amirallerdir.

AK Partili olmak kimseye FETÖCÜ askerleri general/amiral yapma özgürlüğü vermez.

Lütfen boş yapmayınız…”