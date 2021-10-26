AKP’li vekil cezaevlerini övdü: Dünya standartlarının üstünde imkân sunuyor

26 Ekim 2021 Salı, 14:55

AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

“DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE”

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, ziyaretlerin ardından açıklama yapan AKP'li Yurdunuseven, Başkanlığı devraldığı günden bu yana komisyon ziyaretlerine hız kazandırdıklarını belirtti.

Ceza infaz kurumlarına övgüler dizen Yurdunuseven, “Özellikle ceza infaz kurumları noktasında tüm dünya cezaevleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarının dünya standartlarından üstte olduğunu görmemek imkânsız” dedi.

“YERİNDE İNCELİYORUZ”

“Düzenlediğimiz ziyaretler ile ülkemizin her noktasında bulunan ceza infaz kurumlarında ve polis merkezlerimizde gözaltı, hükümlü ve tutukluluk gibi süreçleri yerinde inceliyoruz” diyen Yurdunuseven, şöyle devam etti:

Bu kapsamda Afyonkarahisar’ımızın Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği’nde, T1 ve T2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda incelemelerde bulunduk.

Cezaevi yöneticilerimizden ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerimizden mevcut durum ve uygulamalar hakkında bilgiler aldık. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki ceza infaz kurumlarımız her yönüyle Dünya standartlarının üstünde bir imkan sunuyor.

Ceza İnfaz kurumlarımız sadece hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yer değil aynı zamanda hüküm giymiş insanlara meslek kazandırma, hükümlülerin yeniden sosyal hayata adapte olması ve üretim yapması gibi gibi birçok çalışması mevcut.