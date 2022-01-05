AKP'li vekil Metin Yavuz, SGK borcu nedeniyle icralık oldu
AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemediği 189 bin 807 TL borcu nedeniyle icralık oldu.
SGK Aydın İl Müdürlüğü, sigorta borcunu ödemeyen ve adresi bulunamadığı için icralık olan 437 mükellefin borçlarını duyurmak için gazete ilanı yayımladı. İlanda, AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un da ismi yer alıyor.
189 BİN 807 TL BORÇ
Aydın’da AKP Milletvekili Metin Yavuz’un babası tarafından kurulan ve 46 yıldır aynı adreste faaliyet gösteren şirketin 189 bin 807 liralık alacağı için SGK üç ay boyunca adrese borcun ödenmesi için tebligat gönderdi. Ancak, iddiaya göre, Albayrak Caddesi’nde bulunan şirketin adresi Yağcılar Pasajı’ndaki bir büroya taşındı.
Taşınma ve adres bilgileri ise resmi kurumlarla paylaşılmadı. SGK tarafından gönderilen tebligatlar ise geri döndü. 437 firmadan işsizlik ödeneği ve prim parasını alamayan SGK, yerel bir gazetede firmaların isimlerini yayımladı. AKP’li vekil Metin Yavuz’un 2019 yılından kalan 189 bin 807 liralık işsizlik ve prim borcu listede yer aldı.
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