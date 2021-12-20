AKP'li Üsküdar Belediyesi borç batağında: Parsel parsel satıyorlar

20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:06

AKP’li Üsküdar Belediyesi Meclisi’nde, Kısıklı Mahallesi’nde bulunan ve imar planlarında “ilköğretim tesisleri” alanı olarak geçen, toplam büyüklüğü yaklaşık 790 metrekare olan iki parselin, belediye şirketi Üsküdar Personel A.Ş.’nin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesine karar verildi.

Meclis’te, Selimiye Mahallesi’nde bulunan ve imar planlarında “karakol” alanı olarak geçerek belediyeye ait 560 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın da belediyenin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesine karar verildi. Uzun bir süre polis merkezi olarak kullanılan arazinin üzerindeki taşınmaz şimdi de Üsküdar İlçe Seçim Kurulu olarak kullanılıyor.

NEDEN SATIYORSUNUZ?

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP’li meclis üyeleri belediye ait taşınmazların devrine “Belediyemizin vergi borçlarını ödemek için yeteri kadar bütçesi varken ödemiyorsunuz. Borçları ödememeyi alışkanlık haline getirdiniz. Büyükşehir Meclisi’nde gayrimenkul satışına hayır diyorsunuz ama Üsküdar’da sürekli taşınmaz ve arazi satıyorsunuz” ifadeleriyle karşı çıkarak ret oyu kullandı. Ancak bu teklifler AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

ARAZİYE ÇÖKMÜŞLER

Ayrıca belediye meclisinde, dikkatleri çeken bir karar daha geçti. Kararda, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde Kafkas Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı’nca Milli Emlak’tan kiralanan taşınmazları 2018 yılından bu yana kira ödemeden kullandığı belirtildi. Vakıf, AKP’li belediyenin işgaline karşı bir dava açarak belediyeden kira bedeli istedi. Belediye Meclisi’nde de bu vakıfla uzlaşılması için bir karar geçti. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, vakıf Üsküdar Belediyesi’nden tam 1 milyon 330 bin TL kira bedeli istiyor.

KASADA PARA DA VAR

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Aziz Yağmur, Belediye Meclisi’nden geçen bu kararlara tepki göstererek, “Üsküdar Belediyesi’nin bütçe olarak Esenyurt Belediyesi’nden sonra İstanbul’un en büyük ikinci bütçesine sahip bir ilçe belediyesi. Üsküdar Belediyesi, kasasında parası olmasına rağmen vergi borçlarını ödemiyor ve borçlarına karşılık arazilerini, taşınmazlarını Hazine’ye devrediyor. Biz de haklı olarak ‘paranız var ve neden ödemiyorsunuz?’ diye soruyoruz. AKP, kaybedeceğini bildiği için ne var ne yoksa satıyor” dedi.

Belediyeye ait bir otoparkın da kiralanması için Belediye Meclisi’nde bir karar geçirildiğini belirten CHP’li Yağmur, “Altunizade’deki belediye ait bir otopark kiraya verilecek. Otoparkın önceki kiracısı da AKP’li eski belediye meclis üyesiydi. Ayrıca, belediye bir vakfın kiraladığı taşınmazı kullanmış. Belediyenin dünya kadar alanı var ve neden bu vakfın kiraladığı alanı kullandı belli değil” diye konuştu.

CHP’li Meclis Üyesi Ayça Betül Kını Mete de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Belediyenin arazi ve taşınmaz satışlarından elde edeceği gelire ihtiyacı yok. Kasasında parası var zaten.”