AKP’li vekilden hayat pahalılığı yorumu: Vatandaş haklı

12 Nisan 2022 Salı, 23:41

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri'nin yerel televizyon kanalında katıldığı Ramazan Sohbetleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nergis, “Pandemiden kaynaklı üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar nedir, işte haliyle vatandaş, üretim, tüketimi karşılamayınca fiyatlar yukarı çıktı. Böyle bir problem var. Yaz sezonu mutlaka pazardan bu yangın dinecek. Ürün bolluğu olunca mutlaka fiyatlar düşecek. Henüz her ürüne rahat ulaşılamıyor. Yurt dışına da ihracat yapılıyor. Biraz onun da etkisi var” dedi.

“BİZ DE BU YANGINI YAŞAYANLARDANIZ”

Asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade eden AKP'li Nergis şunları söyledi: