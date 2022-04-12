AKP’li vekilden hayat pahalılığı yorumu: Vatandaş haklı
AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, hayat pahalılığına ilişkin konuştu. Nergis, “Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız” dedi.
AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri'nin yerel televizyon kanalında katıldığı Ramazan Sohbetleri programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nergis, “Pandemiden kaynaklı üretimde yaşanan sıkıntı ve sorunlar nedir, işte haliyle vatandaş, üretim, tüketimi karşılamayınca fiyatlar yukarı çıktı. Böyle bir problem var. Yaz sezonu mutlaka pazardan bu yangın dinecek. Ürün bolluğu olunca mutlaka fiyatlar düşecek. Henüz her ürüne rahat ulaşılamıyor. Yurt dışına da ihracat yapılıyor. Biraz onun da etkisi var” dedi.
“BİZ DE BU YANGINI YAŞAYANLARDANIZ”
Asgari ücrete zam yapılması gerektiğini ifade eden AKP'li Nergis şunları söyledi:
- Vatandaşımızın serzenişleri haklı. Haklı buluyorum. Bu yangın her yerde var. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu yangını yaşayanlardanız.
- Etrafımızdakiler, işte kardeşlerimiz, ailemiz, geniş ailemiz… Herkes, onları takip ediyoruz. Onlardan geliyor. Biz de biliyoruz. Biz de bizzat tüketiciyiz İnşallah bunlar aşılacak.
- Bu hususta ben de asgari ücrette bir artış olması gerektiğini düşünüyorum. Sanım Temmuz- Ağustos gibi bakanımız ve hükümetimizde o yönde bir açıklama yaptı. Sanki Ağustos gibi olabilir.
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