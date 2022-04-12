TBMM'de pazar pahalılığı tartışması: AKP'li vekilin tepkisi damga vurdu

12 Nisan 2022 Salı, 16:59

Artan akaryakıt fiyatları ve yüksek maliyetlerden dolayı, gıda fiyatlarında düzenli bir şekilde artış yaşanıyor. Art arda gelen zamlar sonrası sebze ve meyve almak için pazara gelen yurttaşlar, fiyatlara isyan etmeye devam ediyor.

TBMM'de ise hayat pahalılığıyla ilgili AKP'li ve CHP'li vekiller arasında tartışma yaşandı.

"İLK DEFA DUYUYORUM"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Enflasyon dün açıklandı, yüzde 61; ENAG’a göre yüzde 142, sokağa çıktığınızda ise daha felaket" dedi. Sivri biberin durdurulamaz artışına dikkat çeken Aydın, "Biber, tek bir biber, kıl biber, arkadaşlar, kilosu 80 lira. Altınla yarışıyor, 80 lira, 80. Peki, tanesi kaç para? Hemen bakalım" dedi. Aydın'a karşılık veren AKP'li Polat Türkmen, “İlk defa duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine CHP’li Erkan Aydın, "Bak, ilk defa duyuyor. Sayın Vekil, sizi şöyle bir çarşıya, pazara davet ediyoruz, ilk defa duymayın; halkı bir gezin, görün. Tanesi 3 lira 22 kuruş, işte, kıl biber" karşılığını verdi.

Tartışma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

ERKAN AYDIN (CHP) – Barış Manço'nun “Domates, biber, patlıcan.” diye çok güzel bir şarkısı vardı. Şimdi alalım buradan, bakalım. Şu, domates, bakın, elimde gösteriyorum, sizler de bakın. Biraz önce Meclis'in hemen bahçesinden satın aldık, tek bir domates. Kaç para? Fişi burada, hemen okuyayım ben size. Salkım domates, tanesi 4 lira 76 kuruş. Geçen yıl aynı parayla bir kilo alıyordunuz, AKP'den önce 20 kilo alıyordunuz aynı parayla. Ekonomide uçuyormuşuz(!)

Gelelim, domates, biber, patlıcan dedik. Biber, tek bir biber, kıl biber, arkadaşlar, kilosu 80 lira. Altınla yarışıyor, 80 lira, 80. Peki, tanesi kaç para? Hemen bakalım.

POLAT TÜRKMEN (AKP) – İlk defa duyuyorum.

ERKAN AYDIN (CHP) – Bak, ilk defa duyuyor. Sayın Vekil, sizi şöyle bir çarşıya, pazara davet ediyoruz, ilk defa duymayın; halkı bir gezin, görün. Tanesi 3 lira 22 kuruş, işte, kıl biber.

ŞAHİN TİN (AKP) – Kıl biberi diyoruz.

ERKAN AYDIN (CHP) – Ben bırakacağım size.

İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (CHP) – Onlar anlamaz, anlamaz.

ERKAN AYDIN (CHP) – Bakın, sokaktan ve pazardan uzaksınız. Ne kadarmış?

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin.

ERKAN AYDIN (CHP) – Kilosu 80 lira, tanesi 3 lira 22 kuruş. Gelelim, patlıcana -Barış Manço’ya Allah rahmet eylesin, o şarkılarla büyüdük biz- bakın, tek patlıcan, hemen bakıyoruz, kaç para? 5 lira 74 kuruş, tanesi!

SÜLEYMAN BÜLBÜL (CHP) – Tanesi, tanesi!

ERKAN AYDIN (CHP) – Arkadaşlar, geçen yıl kilosunu alıyordunuz, AKP’den önceyse aynı paraya 20 kilo patlıcan alıyordunuz, 20! Az utanın, azıcık utanın be! (CHP sıralarından alkışlar)

ALİ ŞEKER (CHP) – 1 kasa patlıcan alınıyordu, 1 kasa, 1 kasa patlıcan.

ERKAN AYDIN (CHP) – Evet, turpun büyüğü heybede, marul. Bakın, şu gördüğünüz marul, tek bir adet marul 23 lira, 23!

BAŞKAN – Sayın Aydın, yani uzatma vereceğim de “Bunu Meclisten aldım.” dediniz, nereden aldınız?

ERKAN AYDIN (CHP) – Meclisin kapısında hemen, karşıda, Güvenlik Caddesi’nden.

BAŞKAN – Ha, karşıdan, çıkıştan; tamam. Buyurun.

ERKAN AYDIN (CHP) – Bakın, şu gördüğünüz marulun -aklımızda 10 kuruş, 50 kuruş kalmış- tanesi 23 lira, beyefendiler!

BÜLENT TÜFENKCİ (AKP) – Doğru, para ediyor işte.