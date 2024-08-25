AKP'li vekilin Şapka ve Kıyafet İnkilabı'nı anması Mehmet Metiner'i rahatsız etti
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci'nin Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamasına tepki gösterdi. Metiner, "AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır" dedi.
AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin 99'uncu yılı kutlamalarından fotoğraflar yayımladı.
Ekmekci paylaşımında, "Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99'uncu seneyi devriyesi... Kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'mızdaki etkinlik ile 8 gün sürecek kutlama programımız başladı... İstiklal ve istikbal yolundaki şehitlerimizi rahmet ile anıyorum" ifadelerini kullandı.
Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99'uncu seneyi devriyesi...— Serap Ekmekci (@serap_ekmekci) August 23, 2024
Kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'mızdaki etkinlik ile 8 gün sürecek kutlama programımız başladı..
İstiklal ve istikbal yolundaki şehitlerimizi rahmet ile anıyorum.#TürkiyeYüzyılı pic.twitter.com/oZS5HI5Snz
VEKİLLİĞİNİ SORGULADI
Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Ekmekci'nin paylaşımını alıntılayarak eleştiren bir kullanıcıya verdiği yanıtta, "Serap Ekmekci AK Parti milletvekili mi?" diye sordu.
Daha sonra başka bir X kullanıcısının eleştirel paylaşımını alıntılayan Metiner şunları söyledi:
"Hem şapka devrimini sevinçle kutlamak hem de şapka kullanmamak ilginç ötesi bir durum!
Gerçekten Serap Ekmekçi’nin paylaşımı da göz yaşartıcı…
AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır sevgili Adem!"
Hem şapka devrimini sevinçle kutlamak hem de şapka kullanmamak ilginç ötesi bir durum!— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) August 24, 2024
Gerçekten Serap Ekmekçi’nin paylaşımı da göz yaşartıcı…
AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır sevgili Adem! https://t.co/2hSqNbiZrj
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