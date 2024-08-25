AKP'li vekilin Şapka ve Kıyafet İnkilabı'nı anması Mehmet Metiner'i rahatsız etti

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci'nin Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamasına tepki gösterdi. Metiner, "AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:35
AKP'li vekilin Şapka ve Kıyafet İnkilabı'nı anması Mehmet Metiner'i rahatsız etti
Abone Ol google-news

AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin 99'uncu yılı kutlamalarından fotoğraflar yayımladı.

Ekmekci paylaşımında, "Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 99'uncu seneyi devriyesi... Kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'mızdaki etkinlik ile 8 gün sürecek kutlama programımız başladı... İstiklal ve istikbal yolundaki şehitlerimizi rahmet ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

VEKİLLİĞİNİ SORGULADI

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Ekmekci'nin paylaşımını alıntılayarak eleştiren bir kullanıcıya verdiği yanıtta, "Serap Ekmekci AK Parti milletvekili mi?" diye sordu.

Daha sonra başka bir X kullanıcısının eleştirel paylaşımını alıntılayan Metiner şunları söyledi:

"Hem şapka devrimini sevinçle kutlamak hem de şapka kullanmamak ilginç ötesi bir durum!

Gerçekten Serap Ekmekçi’nin paylaşımı da göz yaşartıcı…

AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır sevgili Adem!"


Mehmet Metiner haberleri Ak Parti haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

AKP'li Mehmet Metiner'den Erdoğan'a açık soru: 'Reis yorulanları niye kenara koymuyor?'

AKP'li Mehmet Metiner'den Erdoğan'a açık soru: 'Reis yorulanları niye kenara koymuyor?'
AKP'li Metiner'den 'Davutoğlu' itirazı: Asla içime sindirmem

AKP'li Metiner'den 'Davutoğlu' itirazı: Asla içime sindirmem
AKP'li Metiner 'bozkurt' işaretine mi gönderme yaptı? 'Kafir ve müşrik atalarının değerlerini kutsallaştırmaya çalışıyorlar...'

AKP'li Metiner 'bozkurt' işaretine mi gönderme yaptı? 'Kafir ve müşrik atalarının değerlerini kutsallaştırmaya çalışıyorlar...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler