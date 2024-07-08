AKP'li Metiner 'bozkurt' işaretine mi gönderme yaptı? 'Kafir ve müşrik atalarının değerlerini kutsallaştırmaya çalışıyorlar...'
Avusturya maçındaki 'bozkurt'lu sevinci sebebiyle UEFA'dan ceza alan Merih Demiral gündemdeki yerini korurken; AKP'li Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı sevinç işareti nedeniyle UEFA tarafından ceza verilmesi nedeniyle başlayan "bozkurt" tartışmaları devam ederken, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"Modern cahiliye insanları da en eski atalarının ayak izlerini takip ediyorlar. O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar" diyen Metiner, "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar, mitler benim kutsallarım arasında asla bulunamaz, tersine ayaklarımın altında olur, vesselam" ifadelerini kullandı.
"MODERN CAHİLİYE İNSANLARI EN ESKİ ATALARININ AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYORLAR"
Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Cahiliye insanları Hz. Peygambere (s) itiraz ederlerken 'atalarının dini'ne vurgu yaparlardı. 'Biz atalarımızın izinden gideriz!' derlerdi. Oysa o ataları puta tapan müşriklerden ibaretti.
Şimdilerde modern cahiliye insanları da en eski atalarının ayak izlerini takip ediyorlar. O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar.
Akidemize cahiliye pisliğinin bulaşmasına zinhar izin vermemeliyiz."
Metiner, paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtta da "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar, mitler benim kutsallarım arasında asla bulunamaz, tersine ayaklarımın altında olur, vesselam" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Hadise'nin eski eşine ait kahvecinin iflası istendi!
- 'Söke söke alacağız!'
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Erdoğan'ın konvoyu gündemde!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti
- En kavgacı 4 burç: Sakinliğini koruyamıyorlar
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor