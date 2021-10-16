AKP'li 'Yeliz', benzin kuyruğunu yanlış anladı: 'Bereket yoğunluğu'

16 Ekim 2021 Cumartesi, 12:26

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 kuruş, benzine de 14 kuruş zam yapılacağı haberi sonrasında yurttaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesinde depolarını doldurmak isteyenler, uzun süre benzin istasyonlarında sıra bekledi. Yaşanan bu duruma siyasi isimler ve yurttaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

AKP'Lİ ÇAMLI: BEREKET YOĞUNLUĞU

Kamuoyunda 'Yeliz' olarak bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, söz konusu kuyrukların 'bereket yoğunluğu' olduğunu öne sürdü.

İstasyonların önünde biriken araçların görüntüsünü paylaşarak "Tarih yazsın: AKP döneminde benzin-motorin kuyruğu" diyen CHP'li Engin Özkoç'a yanıt veren AKP'li Çamlı'nın sözleri şaşırttı. Çamlı, Özkoç'a verdiği yanıtta, "Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş..! Sünger dolu yine..." ifadelerini kullandı.