AKP'lilere VIP sağlık

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgınının önüne geçmek, temaslı takibini yapmak için kurulan bir doktor, sağlık çalışanı ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekiplerinin bazı siyasiler ve yakınları için özel olarak evlerine gönderildiği ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından görevlendirilen ekiplerin, Urla, Çeşme, Dikili gibi uzak ilçelere giderek sürüntü örneği aldığı ve ilaç bıraktığı belirlendi. Filyasyon ekibinde görev yapanların sözlü tepki vermesine rağmen uygulamanın devam etmesi dikkat çekti.

FİLYASYON EKİBİ TEPKİLİ

Görevlilerin kendilerine şikâyetçi olduğunu dile getiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Filyasyon ekiplerinin bir bölümü bazı siyasilere ya da nüfuzlu kişilere özel hizmet vermek için evine gidiyor. Sürüntü almaya giden sağlık çalışanlarımız devlet memurudur ve devletin hizmetindedir. Kişilerin ya da siyasilerin hizmetinde olması doğru değildir. Sağlık çalışanı onun yakını bunun tanıdığı şeklinde VIP hizmeti göremez” dedi.

EŞİT HİZMET VURGUSU

Sağlık çalışanlarının eve ilaç gönderme veya sürüntü almak için gönderilmesinin doğru olmadığını dile getiren Doğruyol, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Birilerinin yakını diye devletin aracını, yakıtını ve sağlık çalışanını kimsenin kullanmaya hakkı yok. Siyasi kimliği ne olursa olsun herkes eşit sağlık hizmeti almak zorunda. Kimseye ayrımcılık yapılamaz ve arkadaşlarımız da bu ayrımcılığa alet edilemez. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmeli.”

TEŞEKKÜRÜ ÇOK GÖRDÜLER

Adını vermek istemeyen filyasyon ekibinde görevli bir sağlık çalışanı ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bizden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir kişiye test yapmamız istendi. Görevlendirmede bize adres ve isim bilgileri verildiği için siyasi kimliğini ve bağlantılarını bilmiyorduk. Bir milletvekili yakını olduğunu eve gidince öğrendik. Kendisi de milletvekilinin ismini verdi ve ona bizi yönlendirdiği için teşekkür etti. Yani ayağına kadar gelen sağlık çalışanlarına değil bizi görevlendiren ve gönderen kişilere teşekkür etti.”