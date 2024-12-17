AKP’liler de sağlık hizmetlerinden rahatsız: Vitrinimizi kaybediyoruz... Bakan Memişoğlu hedefte

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

Sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu’nun gelmesiye de çözülmedi. Yenidoğan çetesi skandalı da Memişoğlu’na yönelik tepkilerin büyümesine neden oldu.

Memişoğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma da büyük tepki topladı.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Tansiyonu yüksek bir konuşma yapan Memişoğlu, istifa sloganları eşliğinde sunum yaptı. Cumhuriyet’in ulaştığı AKP’li kaynaklar, yenidoğan çetesi skandalı ve özellikle hastanelerdeki randevu krizinin çözülememesinden AKP seçmenin de rahatsız olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerini “vitrinleri” olarak tanımlayan AKP’li kaynaklar “Vitrinimizi kaybediyoruz” yorumunu yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kurmaylarına “Sağlık sistemini düzeltmek için her şeyi yapın” talimatı verdiği iddia ediliyor. Memişoğlu’nun şu an için muhalefetin “istifa” çağrılarına karşılık vermemek için görevden affının istenmediğine dikkat çeken kaynaklar, ilk Kabine revizyonunda Memişoğlu’nun hedefte olduğunu öne sürüyor.

‘TÜRK HEMŞİRELER BİRLİĞİ KURULSUN’

HEP-SEN, Sağlık Bakanlığı önünde Türk Hemşireler Birliği’nin kurulması ve Türk Hemşireler Birliği Platformu’nun ilan edilmesi hakkında basın açıklaması yaptı. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Türk Hemşireler Derneği ve Öğrenci Hemşireler Derneği üyelerinin katıldığı açıklamada HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, “Bizler başhemşirelik makamını tekrar getireceğiz. Hemşirelik mesleğinde taban ücret uygulaması gelecek. Kamu ya da özelde yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle çalışmayacak. Meslek dışı zorla çalıştırılmanın önüne set olacağız. Hemşirelikte uzmanlaşma gelecek" dedi. (DHA)