AKP’lilerin ‘Çalışma bitti’ açıklaması yaptığı 128 maddelik yeni anayasa hâlâ ortada yok
AKP'liler tarafından bitti denilen ve Saray’da kurulan “ilim heyeti”nin üzerinde son rötuşları yaptığı yeni anayasa çalışmasının halka “sivil anayasa vaadi” olarak açıklanacağı belirtiliyor. Çalışmalar 1 yılı aşkın süredir sürerken, kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
AKP’nin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı ve 128 maddeden oluşacağı belirtilen yeni anayasa çalışması kamuoyuyla halen paylaşılmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2021 Mayıs ayında 100 maddeden oluşan partisinin anayasa teklifini kamuoyu ile paylaşmış ve tartışılmak üzere AKP’ye sunmuştu. Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Saray’da kurulan “ilim heyeti” çalışmalara başlamıştı.
MHP’NİN ÖNERİLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM’nin 27. dönem 5. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Bir süre önce gündeme getirdiğimiz, ülkemize yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de Meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum” demişti. Ancak aradan bir yıl gibi bir süre geçmesine karşın yeni anayasa çalışması kamuoyuna açıklanmadı.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, AKP, üzerinde MHP’nin anayasa çalışmasında yer alan “tek bir cumhurbaşkanı yardımcısının” olacağı ve o yardımcının da aynı cumhurbaşkanı gibi seçimle geleceği; “kamuda türban serbestisi ile sosyal medya düzenlemesi” gibi düzenlemelerin de anayasal güvenceye alınacağı tartışmaları yapılan yeni anayasa çalışmasını “2023 seçimlerine yakın bir zamanda açıklayacağı” belirtiliyor.
SARAY’DA ÇALIŞMA
Çalışma üzerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki “ilim heyetinin son rötuşları yaptığı” belirtiliyor. Siyaset kulislerinde ise AKP’nin çalışmayı “2023 seçimlerine az bir süre kala açıklamak” istemesi “seçim vaadi” olarak nitelendiriliyor. AKP’nin seçim meydanlarına yeniden “sivil anayasa” söylemiyle de çıkacağı konuşuluyor.
AKP kanadı da “yeni anayasa çalışmasının MHP’nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağından farklı olmayacağı” vurgulanıyor. MHP’nin en önemli şartlarından biri olan “anayasanın ilk 5 maddesinin değiştirilemeyeceği” hükmünün aynen korunduğuna dikkat çekiliyor. Bununla birlikte yine MHP’nin çalışmasında yer alan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu’nun varlığının korunduğu, Diyanet İşleri başkanlığı’nın “Türkiye Diyanet Kurumu” olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin hüküm üzerinde de “tartışmaların sürdüğü” ileri sürülüyor.
AKP kanadı ayrıca TBMM’nin yetkilerinin artırılması ile ilgili de yeni anayasa çalışmasında “MHP ile hemfikir olunduğunun” altını çiziyor.
ÖNCE İNTERNET DÜZENLEMESİ
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçen günlerde, AKP’nin hazırladığı ve sosyal medyada dezenformasyon yapanlara yönelik hapis cezalarının da öngörüldüğü “İnternette Dezenformasyon Düzenlemesi” ile ilgili “Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasadışı olanın, internet ortamında da yasadışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor” açıklamasında bulunmuştu. AKP’nin, MHP lideri Bahçeli’ye de gönderdiği düzenlemenin kısa sürede TBMM gündemine geleceğinin altı çizilirken, yeni anayasa çalışmasındaki “sosyal medya düzenlemesinin anayasal güvence altına alınması” hükmü için “bu düzenlemenin TBMM’den geçmesinin beklendiği” de dillendiriliyor.
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