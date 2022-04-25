Anayasa Mahkemesi heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
Kuruluşunun 60'ıncı yılında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, beraberindeki heyet ile Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, "Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlükleri koruma görevini hak eksenli yaklaşımla her şart altında yerine getirmenin gayreti içindedir" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi.
Mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunan Arslan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 60. yılı vesilesiyle bir kez daha manevi huzurundayız. En büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti'ni Anayasa'da ifadesini bulan insan haklarına dayanan demokratik bir hukuk devleti olarak yaşatmak ve geleceğe taşımak ana gayemizdir. Anayasa Mahkemesi temel hak ve özgürlükleri koruma görevini hak eksenli yaklaşımla her şart altında yerine getirmenin gayreti içindedir. Bu duygularla kurtuluş mücadelesinin önderini, gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu