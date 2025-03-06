AKP’lilerin yurttaşlara ‘saldırmasına’ kovuşturmaya yer yok dendi: Şahintepelilerden karara itiraz
Şahintepe Mahallesi’nde 42 ada hakkında çıkarılan alımsatım yetkisine itiraz eden mahalle sakinleri, belediye meclisinin AKP’li üyeleri tarafından 9 Ocak’ta saldırıya uğramalarıyla ilgili yaptıkları suç duyurusunda verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararına itiraz etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul güzergâhında yer alan mahallede belediyenin iştirak şirketi Başakkent AŞ’nin yetkisiz şekilde bölgedeki arsalar üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürütmesi tepkilere neden oldu. Yurttaşlar şirkete karşı açtığı birçok davayı kazandı. 9 Ocak’ta yine Başakşehir Belediyesi’ne arsaalım satım yetkisi tanıyan önerinin onaylandığı Meclis toplantısına katılmak isteyen mahalleliye AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve AKP’li meclis üyelerinin “saldırdığı” öne sürüldü.
İTIRAZ YOLU AÇIK
Hakaret ve tehdit edildiklerini söyleyen Şahintepeli yurttaşlar Başkan Yardımcısı Ahmet Melik ve Özel Kalem Müdürü Fatih Toraman hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alındıktan sonra savcılık itiraz yolu açık olmak üzere Melik ve Toraman hakkında “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Şahintepeli yurttaşlar konuya itiraz etti. Yurttaşların Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği itiraz dilekçesinde kamu hizmetlerinden yararlanma haklarının engellendiğini ifade edildi.
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