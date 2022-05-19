AKPM Türkiye raportörleri, Kaftancıoğlu’nun dava süreci hakkında bilgi aldı

AKPM Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics, bugün Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek dava süreci hakkında bilgi aldı.

ANKA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 23:26
AKPM Türkiye raportörleri, Kaftancıoğlu’nun dava süreci hakkında bilgi aldı
Abone Ol google-news

Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını onamasının ardından Kaftancıoğlu’na destek ziyaretleri sürüyor.

Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics, Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek, cezası onanan dava süreci hakkında bilgi aldı.


CHP canan kaftancıoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler