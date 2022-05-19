AKPM Türkiye raportörleri, Kaftancıoğlu’nun dava süreci hakkında bilgi aldı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 23:26

Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını onamasının ardından Kaftancıoğlu’na destek ziyaretleri sürüyor.



Son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye raportörleri İngiliz parlamenter John Howell ve Letonyalı parlamenter Boris Cilevics, Kaftancıoğlu’nu ziyaret ederek, cezası onanan dava süreci hakkında bilgi aldı.