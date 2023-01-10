AKP’nin 20 yıllık iktidarında medyanın durumu: 12 bin basın çalışanı işsiz kaldı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla “2002-2022- AKP’nin medyaya ‘çökme’ yılları” başlıklı bir rapor açıkladı.

Raporda 2002’de AKP’nin iktidara gelmesi ile medyada yıkım yıllarının başladığı belirtilerek “AKP, ekonomik ve siyasi baskının yanı sıra; devlet kurumlarını, yargıyı, kamu bankalarını, ihalelerini kullanarak, yurtdışı uzantıları da bulunan ‘sıcak para operasyonları’ ile medyaya çökmüştür” denildi.

"12 BİN MEDYA ÇALIŞANI İŞSİZ KALDI"

Raporda AKP’nin kamu kurumlarından ilan-reklam yoluyla yandaşa kaynak aktarma, kamu bankalarının kredi olanakları ve kamu ihaleleri ile medya sahipliğini belirleme, bağımsız medyaya ilan kesme ve yayın durdurma cezaları, medya çalışanlarına işsizliği, sendikasızlığı, örgütsüzlüğü dayatma, tazminat ve ceza davalarıyla sindirme, bastırma girişimleri, cumhurbaşkanı, içişleri Bakanı’nın, iletişim başkanının ve RTÜK başkanının medya mensuplarına yönelik tehditleri, medya çalışanlarına gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırılarla medya kuruluşlarını ele geçirdiği ifade edildi. Raporda, AKP’nin 20 yıllık iktidarında medya sektöründe yaşananlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

- Ülkemizde yayın yapan, ulusal-yerel toplam 1800 gazetenin yarıya yakını kapanmıştır.

- Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının neredeyse yüzde 90’ı Saray’ın kontrolüne geçmiştir.

- Yerel-bölgesel televizyon kanallarının yüzde 90’a yakını kapanmıştır.

- 2002-2022 yılları arasında başta yerel-bölgesel yayın yapan radyolar olmak üzere radyoların yüzde 70’e yakını yayınlarını sonlandırmak zorunda kalmıştır.

- En az 12 bin medya çalışanı işsiz kalmış, medya alanında işsizlik oranı yüzde 40’ı bulmuştur.

- İletişim fakültelerinden mezun olanların medya alanında iş bulma oranı yüzde 5’e kadar düşmüştür.

- Dezenformasyon yasası ile sosyal medya ve internet medyası üzerinde iktidar baskısı kurulmuştur. Saray’ın bu alana tümüyle çökme planları devam etmektedir.

18 GAZETECİ SALDIRIYA UĞRADI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’na göre ise 2022’nin hemen her ayında en az 50 gazeteci hâkim karşısına çıkarken 100’ün üzerinde gazetecinin haber takibi engellendi, fiziksel şiddete maruz kaldı. Gazeteciler toplam 505 kez hâkim karşısına çıktı, 30 gazeteci tutuklandı, 80 gazeteci gözaltına alındı, 18 gazeteci saldırıya uğradı. 2022’de gazetecilere yönelik soruşturma, dava, saldırılara değinen Çakırözer, AKP tarafından gazetemize 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını da anımsattı.

"2022 BASIN TARİHİNDE KAPKARA BİR YIL"

Basın Konseyi’nin 2022 Basın Özgürlüğü Raporu yayımlandı. “2022 yılı, basın tarihimize yine kapkara yıl olarak geçti” denilen raporda, “tek adam” yönetiminin medyanın yüzde 95’ini tam kontrolüne alıp fonladığı, AKP-MHP milletvekillerinin DP döneminin “Sansür Yasası”nı 66 yıl sonra Meclis’ten geçirdiği anımsatıldı. Raporda, Türkiye’nin, dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeler sıralamasında ilk beşe girdiği, dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 149’uncu sırada olduğu vurgulandı, gazetecilere ve yayın kuruluşlarına yönelik saldırıların geçen yıl tırmandığına dikkat çekildi. Şubat 2022’de SES Kocaeli internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü hatırlatıldı. Basın mensuplarnın polis şiddetine maruz kaldığına, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu ile siyasallaşan kimi yargının, “iktidar sopası” olmayı sürdürdüğüne değinildi. Raporda, “Yüzlerce gazete ve televizyon baskılara ve ekonomik krize dayanamayıp kapandı, binlerce gazeteci işsiz kaldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyası kapatıldı. Yetmedi, karara muhalefet şerhi koyan yargıç sürgün edildi” ifadeleri kullanıldı.