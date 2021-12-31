AKP'nin Efes Antik Kenti'ndeki tehlikeli oyunu

31 Aralık 2021 Cuma, 14:22

Efes Antik Kenti…

9 bin yıl kesintisiz olarak yerleşim yeri olmuş; Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine şahitlik etmiş, çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, mimari etkisi ile ilham kaynağı olmuş, dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın, Meryem Ana Evi’nin olduğu inanç merkezi niteliğiyle dünyanın göz bebeği olduğu bir yer.

Bu nedenle Efes Antik Kenti her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ayrıca Efes Antik Kenti 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi.

Antik çağın en önemli ticaret merkezi olan Efes, aslında bunu liman kenti olmasına borçluydu.

Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı’nın taşıdığı alüvyonlar liman ile denizin bağlantısını 2 bin 500 yıl önce kesmiş, böylelikle Efes’in liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırmıştı.

Bu sebeple AKP’nin 2014 yılı yerel seçimlerinde İzmir için açıkladığı 35 projeden biriydi Efes Antik Kanal Projesi…

Proje sayesinde 2 bin 500 yıl sonra Efes Antik Kent’in tekrar denizle buluşturulması, özel teknelerle yeniden yolculuk yapma fikri kulağa güzel gelse de bunun için atılacak adımlarda izlenecek yol çok önemliydi.

Efes Antik Kenti’ni yeniden denizle buluşturacak bu proje 2 etap olarak planlanmıştı.

Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanını kapsamaktaydı.

İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecekti.

Ne yazık ki AKP iktidarı tarafından ‘Efes Antik Kanal Projesi’ olarak adlandırılan ve antik kentin tekrar denizle buluşması amaçlanan proje için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ çevreye ve antik kente büyük zararlar verecek gibi.

Maalesef ki koruma altındaki türler arasında olan kum zambakları, sazlıklar, canlı türleri, yöredeki doğal flora tehlike altında.

Asıl tehlike ise henüz gün yüzüne çıkmamış olan tarihi eserlerin bu proje ile belirsizliğe terk edilecek olması.

Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki bu kıymetli mirası koruyarak, zarar görmesini engelleyerek gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğundan ödün vermeden Efes Antik Kenti gibi önemli bir tarihi mirasın cazibesinin arttırılması taraftarıyım.

Efes Antik Kenti’nin tarihi dokusu ve doğal florası korunarak cazibesini artırmak her şeyden önemlidir.

Sizler bu cazibe merkezine “ÇED gerekli değildir” kararı aldırarak aklınıza her geleni yapabileceğinizi zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Efes sizlerin oyuncağı değildir.

Ne pahasına olursa olsun antik çağlardan bizlere kalan bu tarihi mirasa sahip çıkacağız.

AKP’nin sözde ‘çılgın projesi’ olan kanal projesinin bir kültür mirasını heba etmesine göz yummayacağız.