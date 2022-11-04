AKP'nin HDP ile görüşmesine hem sağdan hem soldan tepki... 'Bu iki yüzlülük değilse ne?'

04 Kasım 2022 Cuma, 16:45

AKP "siyasi terörist" diye suçladığı HDP ile uzun zaman sonra ilk kez resmi görüşme gerçekleştirdi. Başörtüsü ile başlayan tartışma Anayasa görüşmelerine evrilince AKP, HDP'yi de ziyaret etti. İktidarın terörist dediği HDP ile aynı karede olmasına hem siyasilerden hem de kamuoyundan tepki geldi.

"KAMUOYU SİYASETİN SAHTELİĞİNİ GÖRDÜ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP ve HDP'nin görüşmesinde çekilen fotoğraf için "Bu fotoğrafla kamuoyu siyasetin ne kadar sahte olduğunu, ne kadar iki yüzlü olduğunu somut şekilde gördü" dedi.

AKP ile HDP'nin 30 yıllık bir ilişkisi olduğunu belirten Tekin "Ama bizim gibi Anayasa'ya sahip çıkan, hukuk devletine sahip çıkan insanlara da canları istediği zaman her türlü linç operasyonu yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

MHP'yi bu konuda daha sahici bulduğunu söyleyen Tekin asıl sorgulanması gerekenin AKP olduğunu belitti.

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

AKP-HDP görüşmesini sorduğumuz Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ise yazılı bir cevap verdi.

Birol Aydın'ın görüşme hakkındaki yorumu şöyle:

"Meclis içinden veya dışından herhangi bir siyasi partinin bir başka siyasi parti ile ülke meseleleri hakkında bir araya gelmesi, görüşmesi normal ve doğal olandır. Anormal olan ise; bir partinin görüşmeyi veya görüşmemeyi kendi inhisarına alması ve her iki durumu da hamasi söylemlerle açıklamasıdır. Biz Saadet Partisi olarak, dün kimin ne söylediğini, kimleri ne ile itham ettiğini ve bugün de ne yaptığını milletimizin takdirine bırakıyor; tüm bunlardan bağımsız olarak da siyasi iklimimizin istişareyi sağlıklı bir zemine oturtabilmesini temenni ediyoruz."

"BU KAYPAKLIK DEĞİLSE NE?"

AKP'nin HDP'ye ziyaretini AKP'nin nasıl bir kimliğe sahip olduğunun en net göstergesi olduğunu belirten TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise "Yatıp kalkıp HDP'nin terörist olduğunu söylüyorlar. HDP 'açlık' diyor 'terörist' diyorlar, 'çocuk işçiliği' diyor 'terörist' diyorlar, 'çevre hakları' diyor 'terörist' diyorlar. Ama kendi işlerine geldiğinde gördüğünüz gibi kapı kapı gezip görüntü vermekte hiçbir beis görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadıgil AKP'ye sert çıkıştı ve "AKP'nin bu tutumu için söyleyenecek tek bir şey var. İki yüzlülüklerinin ikrarıdır bu tablo. Madem HDP'liler terörist neden elinizde anayasa taslağı ile HDP'lilerle görüşüyorsunuz? Madem HDP'liler terörist değil. Olması gerektiği gibi Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak görüştüğünüz bir parti neden işinize gelmediğinde bir kesim yurttaşımızı kriminalize ediyorsunuz? 'Bu kaypaklık ve iki yüzlülük değilse ne?' diye sormak lazım" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN OPORTÜNİST SİYASETÇİ"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise Erdoğan'nın Türkiye tarihinin gördüğü en oportünist siyasetçi olduğunu ifade etti.

AKP'nin HDP ile görüşmesini "Aslında tanımadığımız bir AKP siyaseti, tanımadığımız bir Erdoğan taktiği değil" diyerek yorumlayan İşleyen, "Bütün 20 yıllık tarihi boyunca farklı ittifaklar, farklı politikalar, birbirine zıt ittifaklar, birbirine zıt politikaları aynı anda hayata geçirebildi. Belki biraz da bu sayede çeşitli kritik etaplarda iktidarda kalabilmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin AKP'ye manevra alanı sağlamaması gerektiğini söyleyen İşleyen "AKP ve MHP'nin bugün seçim kazanma şansı yok. Eğer muhalefet büyük yanlışlar yapmazsa bütünüyle çökmüş bu rejimin ayakta kalabilme ihtimalinin kalmadığı açık" ifadelerini kullandı.