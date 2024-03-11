AKP'nin İl Başkanı İSKİ'nin borçlarını sordu: CHP'li Özgür Çelik'ten yanıt geldi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:17

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:17

AKP’nin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabı üzerinden, CHP’nin İstanbul adayı ve mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir paylaşım yapmıştı.

Kabaktepe’nin paylaşımı şu şekilde:

“İstanbullular adına CHP’li İBB Başkanına soruyorum: İSKİ’nin toplam borcunu 4 katına çıkardığınız doğru mu? Doğru ise başarı bunun neresindedir?”

Söz konusu sorulara Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yanıt verdi.

Kabaktepe’nin paylaşımını alıntılayan Çelik, sorulara şöyle cevap verdi:

“Osman Bey İSKİ'nin borçlarını sormuş.

İBB yönetimini aldığımız 2019 yılında İSKİ’nin toplam 264,4 milyon dolarlık borcu vardı. Biz 2023 sonu itibariyle bu borçlanmayı %9,5 azaltarak 239,3 milyon dolara düşürdük. Üstelik bu başarı, %22,13 olan beş yıllık dolar enflasyonuna rağmen kazanıldı. Eğer biz duruma müdahale edip İSKİ'yi doğru yönetmeye başlamasaydık 2019 yılındaki 264,4 milyon dolar borç, bugün 322,9 milyon dolara kadar çıkacaktı. İflas eşiğine getirdiğiniz ülke ekonomisi yüzünden Türk Lirasındaki değer kaybına sığınmak istiyorsanız bilemeyiz. Biz gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun Osman Bey. İstanbulluların Ekrem Başkanı var.”