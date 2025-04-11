AKP'nin ilçe başkanı hastanelik oldu

Mardin’in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış’ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

AKP'nin ilçe başkanı hastanelik oldu
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:03

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Midyat yolu Bağlar Mahallesi’nde Abdulmecit K. idaresindeki 07 DJZ 536 plakalı otomobil, 06 DE 0678 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, AKP Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Abdulmecit K., Tayfun Ç., Yasemin G., Burak A., Huda A. ve Selma G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Yarış tedbir amaçlı Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #mardin #AKP #kaza

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