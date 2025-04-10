AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı: Emniyet'ten açıklama geldi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:20

AKP Genel Merkez binasında bir özel harekat polisinin saat 14.45 civarında bina önünde tabancasıyla kafasına ateş eterek intihar ettiği öğrenildi. Söz konusu polisin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklar, intihar eden polisin ailevi sorunları, sağlıksal problemi olduğunu ve sessiz biri olup kimseyle iletişim kurmadığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın ise konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."