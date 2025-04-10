AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı: Emniyet'ten açıklama geldi

AKP Genel Merkezi'nde bir özel harekat polisinin intihar ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı: Emniyet'ten açıklama geldi
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:35

AKP Genel Merkez binasında bir özel harekat polisinin saat 14.45 civarında bina önünde tabancasıyla kafasına ateş eterek intihar ettiği öğrenildi. Söz konusu polisin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklar, intihar eden polisin ailevi sorunları, sağlıksal problemi olduğunu ve sessiz biri olup kimseyle iletişim kurmadığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın ise konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."


Etiketler: #Polis memuru #polis #intihar

İlgili Haberler

Marmaray'da intihar: Açıklama geldi

Marmaray'da intihar: Açıklama geldi
16 yaşındaki çocuğu vurdu: Kanyona kaçıp intihar etti

16 yaşındaki çocuğu vurdu: Kanyona kaçıp intihar etti
İntihara kalkışan kişi ile polis arasında ilginç diyalog: Benzin dolu bidonu bırakıp vazgeçti

İntihara kalkışan kişi ile polis arasında ilginç diyalog: Benzin dolu bidonu bırakıp vazgeçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler