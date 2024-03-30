AKP’nin İstanbul ilçe belediyeleri yılın ilk üç ayında 1.2 milyar TL’lik araziyi özelleştirdi: Satmaya doyamadılar

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

AKP’li belediyeler yerel seçimler öncesinde adrese teslim ihaleler ve sık sık arsa satışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yılın ilk üç ayında Cumhur İttifakı’nın İstanbul ilçe belediyelerinin arsa satışları dikkat çeken bir boyuta ulaştı.

Arnavutköy, Silivri, Tuzla, Kâğıthane, Çekmeköy, Pendik, Üsküdar, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Sultangazi belediyeleri onlarca taşınmazı satışa çıkardı. Bu taşınmazların yaklaşık bedeli 1 milyar 227 milyon 756 bin TL. Üsküdar Belediyesi yılın ilk üç ayında 291 milyon TL’lik arsa satışı yaptı.

Belediye, fiilen kullanılan, kaldırım taşı döşenmiş, yaya yolu düzenlenmiş Erdem Sokağını satış listesine koymuş söz konusu durum tepkilere neden olmuştu. Sultangazi Belediyesi ise 175 milyon TL’lik arsa satışı yaptı. Belediyenin Arnavutköy’de Kanal İstanbul projesinin yakınındaki taşınmazlarını satışa çıkarması dikkat çekmişti.

Belediyelerin öne çıkan arsa satışları şu şekilde:

BAŞAKŞEHIR BELEDİYESİ: 270 milyon TL,

KAĞITHANE BELEDİYESİ: 72 milyon 952 bin TL,

TUZLA BELEDİYESİ: 10 milyon 369 bin TL,

PENDİK BELEDİYESİ: 75 milyon 203 bin TL.

VAADİNDEN BİR GÜN SONRA YANDAŞA İHALE VERDİ

AKP’li Murat Kurum’un, önceki gün proje tanıtım toplantısında “İhaleleri yandaşımıza vermeyeceğiz” vaadiyle ilgili tartışmalar sürerken AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin 1.6 milyon TL’lik ihalesi dün tanıdık bir isme gitti. Belediye, 28 Şubat’ta çeşitlik yemek servis ekipmanı temin etmek için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi Kızılay Zeytinburnu şube başkanı, 2011 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Ayhan Balcı’ya ait Ender Elektronik Gıda İnşaat isimli şirket aldı. Şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.