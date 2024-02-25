Microsoft, defalarca kez Bing'i Apple'a satmaya çalıştı

Geçen aylarda Bloomberg , Apple'ın Microsoft ile Bing'i satın alma konusunda 2020'de görüşmeler yaptığını bildirmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 16:45
Microsoft, defalarca kez Bing'i Apple'a satmaya çalıştı
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Apple, pek çok açıdan farklı şirketlerle anlaşmalar yapıyor ancak bazı şirketlerle süreç 'istendiği' gibi ilerlemiyor. Eylül ayında Bloomberg, Apple'ın Microsoft ile Bing'i satın alma konusunda 2020 gibi yakın bir tarihte görüşmeler yaptığını aktarmıştı. Yeni açılan mahkeme dosyalarında ise Apple ile Microsoft arasındaki satın alma görüşmeleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

GOOGLE, APPLE VE MICROSOFT ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİ AÇIĞA ÇIKARTTI

CNBC tarafından bildirildiği üzere bu belgeler, ABD Adalet Bakanlığı'nın, Google'ın web arama pazarında tekel sahibi olduğu iddiasıyla açtığı davanın bir parçası olarak geliyor. Kısa bir süre önce açıklanan belgelerde Google, satın alma görüşmeleri de dahil olmak üzere Microsoft ile Apple arasındaki ilişkinin, Google'ın arama endüstrisinde gerçekten de "rekabet"inin olduğunun kanıtı olduğunu savundu.

Microsoft, Apple'a Bing'i Safari'de varsayılan arama motoru yapması konusunda en az yedi kez teklifte bulundu. Bunlar da 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 ve 2020 yılları olarak aktarıldı. 

Google'a göre Apple bu teklifleri Google'ın arama kalitesinden dolayı her seferinde reddetti. Google yetkilisi bu durumun rekabetin olduğunun kanıtı olarak gösterdi ve şunları söyledi:

“Her durumda Apple, Bing'in Google'a karşı kalitesini dikkatle inceledi ve Google'ın Safari kullanıcıları için en iyi varsayılan seçim olduğu sonucuna vardı. Bu rekabettir."

Ayrıca dosyada Google, Microsoft'un 2018'de Bing'in arama kalitesinde yaptığı iyileştirmeleri duyurmak için Apple'a başvurduğunu yazdı. Microsoft'un hedefi ya "Bing'i Apple'a satmak ya da Bing ile ilgili bir ortak girişim kurmaktı" deniliyor

Öte yandan Google ve Apple'ın, Google'ın Apple platformlarında varsayılan arama motoru olmak ve kalmak için milyarlarca dolar ödediği bir ortaklığı da bulunuyor. Fazla sayıda rapor, Google ile yaptığı anlaşmadan elde edilen gelirin, Apple'ın Bing'i satın alma görüşmelerinin hiçbir zaman 'görüşme aşamasının' ötesine geçmemiş temel nedeni olduğunu açıkladı.


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