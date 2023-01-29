AKP'nin kalesi Kayseri'de 600 kişi İYİ Parti'ye katıldı, rozetleri takıldı
AKP'nin kalesi Kayseri'de, 600 kişi İYİ Parti’ye geçti. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor" dedi.
AKP'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi düzenlenen toplu üye katılım töreniyle İYİ Parti'ye katıldı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Üye Katılım Programında' Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun" dedi.
Ataş paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen “Üye Katılım Programında” Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun.— Dursun ATAŞ (@DursunATAS38) January 28, 2023
İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. pic.twitter.com/4kbMrlbm3u
2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı, yüzde 72.1 oy almıştı. AKP'nin oy oranı yüzde 50,6 iken MHP yüzde 21.5 oy oranına ulaşmıştı.
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