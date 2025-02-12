AKP'nin Kanal İstanbul ısrarı sürüyor: Yargı kararına karşı ‘plan’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:21

Arnavutköy’deki Kanal İstanbul Projesi güzergâhında bulunan “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı”nın bir kısmına ilişkin yeni imar planı onaylandı. İlgili plan daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı dava sonucunda iptal edilirken bölge Sazlıdere Barajı havzasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından plansız kalan alan için imar planı hazırlandı. Planda, “TOKİ tarafından yürütülmekte olan ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında değerlendirilmiş olup, proje kapsamında yapılması hedeflenen 28 bin 340 konut için 800 bin 833 kişi başvuruda bulunmuştur. Konutların yaklaşık 25 bin adedinin bu alanda yapılması planlanmaktadır” dendi.

ABONELİK YOK

İBB’nin iştirakleri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) geçen günlerde Kanal İstanbul güzergâhında abonelik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu. İSKİ’nin açıklamasında bölgenin İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzaları içerisinde kaldığı vurgulandı. Ayrıca bölgenin yoğun yapılaşma tehdidi altında bulunduğu, sürecin de gerekli mahkemelere taşındığı belirtildi.