AKP'nin 'kanal' sevdası bitmiyor: Bir ilde daha proje başlatıldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde çok ısrar ettiği, muhalefetin ve çevrecilerin karşı koyduğu Kanal İstanbul projesinin ardından yeni kanal projeleri gündeme gelmeye başladı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, son olarak Kanal İstanbul projesinin bir benzerinin Bursa’da yapıldığı açıklandı. Kanal İnegöl adı verilen proje, AKP’li İnegöl Belediyesi ile AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

Kanal projesinin masrafının yüzde 35’inin AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildiği, Kanal İnegöl’ün 850 metre uzunluğunda olacağı ve 2022’nin sonunda tamamlanacağını açıklandı. Kanal İnegöl için belediye kasasından 4 milyon TL harcandığı öğrenilirken projenin toplam maliyeti ise açıklanmadı.

KANAL KÜTAHYA

MHP’li Kütahya Belediyesi, geçen ay Kanal Kütahya adı altında bir proje hazırladı. Belediye, tanıtım dosyasında Merkez ilçesi Sinar Mahallesi’nde yapılacak olan Kanal Kütahya projesi için belediye kasasından 90 milyon TL harcanacağı belirtildi.

Denizi olmayan ilin kanal projesinin 115 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacağı, alana iki adet gondol gezi istasyonu, kafe, yönetim binası, kano bakım onarım binası da inşa edileceği ifade edildi. Kanal ise 48 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak. Ayrıca projede 12 adet bungalov ev, restoran ve 233 araç kapasiteli otopark bulanacak.

MHP’li Kütahya Belediyesi’nin internet sitesinde ise projeye dair şu bilgilere yer veriliyor: “DSİ tarafından Kütahya Belediyesi’ne devredilen sulama kanalının regülatörden itibaren yaklaşık 18 kilometrelik bölümü, Kanal Kütahya projesi ile yeniden düzenlenecektir.” Ayrıca kanalın uzunluğunun 3,5 kilometre olacağı da açıklandı. Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık ise daha önce Kanal Kütahya projesinde dair yaptığı açıklamada, "Kanal Kütahya Projesi, 2004 yılından beri hayal ettiğimiz bir proje” demişti.

KANAL RİVA

İstanbul’daki AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Riva Deresi’ni katledecek Kanal Riva projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2020 yılında “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi.

Proje tanıtım dosyasında Kanal Riva Projesi’nin 63 milyon 231 bin TL’ye mal olacağı bildirildi. Bunun 29 milyon 832 bin TL’si Riva ve yan kollarındaki ıslah tesisleri, 33 milyon 398 bin TL’si ise kentsel planlama ve peyzaj projeleri için harcanacak. Proje dosyasında, çalışmalar sırasında dere yataklarında kazı ve hafriyat çalışmaları yapılacağı da belirtildi. Dosyada “Riva Deresi ve yan kollarında, gerekmesi halinde dere derivasyonu yapılacak ve dere yatakları iş makinaları ile düzenlenecektir. Toplam 29,41 kilometrelik dere yatağı ıslahı gerçekleştirilecek ve 11 tane tekne yanaşma yeri inşa edilecektir” denildi.

Proje içerisinde toplam 3 milyon 272 bin metrekarelik alanda temalı park çalışması yapılacağı belirtildi. Dere ıslah çalışmalarında dere yataklarında toplam 867 bin 123 metreküp kazı ve hafriyat çalışması yapılacak. Hafriyat malzemesinin 107 bin 313 metreküplük kısmı ise dolgu amaçlı kullanılacak.

Proje kapsamında yapılacak olan tekne park ve yanaşma yerleri ise taş malzemelerden yapılacak dolgu alanlardan oluşacak. Dolgu için toplam 887 bin 412 ton taş, dolgu malzemesi olarak kullanılacak.

KANAL İSTANBUL

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “En büyük hayalim" dediği, uzmanların itirazlarına ise “Çatlasanız da patlasanız da yapacağız” diye yanıt verdiği, Kanal İstanbul’un 75 milyar TL’ye mâl olacağı belirtiliyor. Kanal İstanbul için sökülecek ya da kesilecek ağaç sayısının ise 200 bini bulacağı ifade ediliyor.