Kanal İstanbul bitti: Kanal Kütahya geldi!

30 Haziran 2022 Perşembe, 08:54

MHP’li Kütahya Belediyesi, Kanal Kütahya adı altında bir proje hazırladı. Belediye, projenin tanıtım dosyasını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 17 Haziran tarihinde teslim etti ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başladığı açıklandı.

Dosyada, Merkez ilçesi Sinar Mahallesi’nde yapılacak olan Kanal Kütahya projesi için belediye kasasından 90 milyon TL harcanacağı belirtildi.

Bu devasa harcama ise yaklaşık 21 bin 100 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Ayrıca 90 milyon TL’lik bu harcamanın 15 milyon TL’si etüd ve proje, 75 milyon TL’si ise inşaat maliyeti için yapılacak.

GONDOLU EKSİK OLMAYACAK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kanal Kütahya projesinin 115 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacağı, alana iki adet gondol gezi istasyonu, kafe, yönetim binası, kano bakım onarım binası da inşa edileceği belirtildi. Kanal ise 48 bin metrekarelik bir alanı kaplayacak. Ayrıca projede 12 adet bungalov ev, restoran ve 233 araç kapasiteli otopark bulanacak. Proje tamamlandığında 50 kişinin çalışacağı ve bin kişiye hizmet verileceği de belirtildi.

UZUNLUĞU 3,5 KİLOMETRE

Hazırlanan dosyada “Faaliyetin gerçekleştirileceği alanda herhangi bir orman, tarım arazisi bulunmamaktadır” denilse de uydu görüntülerinde projenin yapılacağı alanın büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu görülüyor. Ayrıca Kanal Kütahya projesinin yapılacağı alanda bir de sulama kanalı bulunuyor.

MHP’li Kütahya Belediyesi’nin internet sitesinde ise projeye dair şu bilgilere yer veriliyor: “DSİ tarafından Kütahya Belediyesi’ne devredilen sulama kanalının regülatörden itibaren yaklaşık 18 kilometrelik bölümü, Kanal Kütahya projesi ile yeniden düzenlenecektir” denildi. Ayrıca kanalın uzunluğunun 3,5 kilometre olacağı da açıklandı.

"HAYAL ETTİĞİMİZ PROJE"

Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık ise daha önce Kanal Kütahya projesinde dair yaptığı açıklamada, il sınırları içinde doğan Porsuk Çayı'nın suyunu kullanmak için kanal projesini hayata geçireceklerini açıklamıştı. MHP’li Işık, "Kanal Kütahya Projesi, 2004 yılından beri hayal ettiğimiz bir projedir. Bugüne kadar Kütahya'dan çıkan Porsuk Çayı'ndan şehrimiz yeterince yararlanamadı” demişti. Ayrıca Işık, proje için arazilerinin kamulaştırıldığı ve projenin tüm etaplarının 2023 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini de söylemişti.