AKP'nin resmi hesabı hacklendi mi? Dikkat çeken paylaşım

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından 'kripto para' ve 'Elon Musk'ın fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yapıldı. Gönderinin kısa süre içinde silindiği görüldü.

AKP'nin resmi hesabı hacklendi mi? Dikkat çeken paylaşım
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:25

AKP'nin 3.5 milyon takipçisi bulunan X (Twitter) platformundaki resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Gönderide ABD'li milyarder, Tesla ile SpaceX’in CEO’su ve X'in sahibi Elon Musk’ın görüntülerinin yer aldığı kripto para ile ilgili kripto para bilgisi paylaşıldı.

X'te ‘token’ ön satışı yapıldığı savunulan gönderide ‘katılmak için’ link de paylaşıldı. 

Gönderinin kısa süre içinde silindiği görüldü.


Etiketler: #Paylaşım #AKP #hack

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