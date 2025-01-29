TKP Genel sekreteri Kemal Okuyan'dan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: AKP yönetim krizi yaşıyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:45

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:45

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü "turbun büyüğü senin heybenden çıktı" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. İmamoğlu, kendisine ve İBB'ye açılan soruşturmaların pek çoğuna aynı ismin bilirkişi olarak atandığını belirtmişti.

İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısının ardından söz konusu bilirkişi S.B. 'ye ulaşarak telefonda röportaj yapan Barış Pehlivan'ın röportajının Halk TV ekranlarında yayınlanması sebebiyle Barış Pehlivan, Halk TV Programcısı Seda Selek ile Serhan Asker gözaltına alındı.

Halk TV'nin açıklaması ile söz konusu kaydı yaptığı belirtilen Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz ve kaydın yayınlanmasına onay veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ifadeye çağırıldı.

Seda Selek ile Serhan Asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın ifade işlemleri sürüyor.

"AKP YÖNETME KRİZİ YAŞIYOR"

Meslek örgütleri ve siyasetçilerden sert tepki alan gözaltı kararlarının ardından Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan şunları kaydetti:

"AKP iktidarı ciddi bir yönetme krizi yaşıyor. Kendi içinde uluslararası boyutları olan çelişkiler, onca yıl boyunca şımartılan ve sınırsız bir özgürlük alanı elde eden sermaye sınıfının kâr hırsının yarattığı muazzam ahlaki ve vicdanı sorunlar, holdinglerin, tarikatların ve iktidar yanlısı aktörlerin paylaşım kavgasının bir türlü yatıştırılamaması ve en önemlisi hayat pahalılığının yarattığı toplumsal tepkilerin yarattığı baskı AKP’yi daha fazla hukuksuzluğa ve siyaset alanını yargı eliyle daraltmaya yöneltiyor.

Gazetecilere, siyasetçilere ve en son Barış Pehlivan ve arkadaşlarına yönelik müdahaleleri bu yönetme krizi ile açıklamak gerekir. Bu yönetme krizinin nedenleri masaya konum, doğru tavır alınmadığı sürece iktidar ile mücadelenin başarı şansı yok. TKP bu yüzden genel muhalefetten kendini ayırarak farklı bir perspektifle halkı örgütlemeye çalışıyor ve bu bağlamda yol da alıyor."