AKP'nin sığınmacı politikası ülke güvenliğini tehlikeye atıyor: 3 ay önce sınır dışı edilen bir kişi, kaçak yollarla ülkeye yeniden girip eşini öldürdü

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:24

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:26

İktidarın sınır güvenliği ve sığınmacı politikası ağır sonuçlar doğurmaya devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece'de önceki gün eşini bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu kişinin 3 ay önce sınır dışı edildiği halde yasadışı yollarla yeniden Türkiye'ye girdiği ortaya çıktı. Konuyu Cumhuriyet'e değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, “Bu kadın cinayeti ile bir kez daha görüyoruz ki hükümet bu yaşamsal sorunun çözümünde başarısız olmuştur” dedi. Yaşananların artık zaaf ile değil ihmal ile açıklanabileceğini belirten Yıldırım, “Bu olayı tekil bir hadise olarak nitelendirmek de bu anlamda mümkün değildir. Uyarıları dikkate almayan ve kamuoyuna herhangi bir güvenlik zaafiyetinin bulunmadığını açıklayan tüm siyasilerin ve yetkililerin de itibarlarına zarar gelmiştir” ifadelerini kullandı. Ali vakaların tarafı olarak sınır dışı edilmelerine karşın ülkemize yeniden kaçak yollardan giriş yapan kişi sayısının bilinmediğine dikkat çeken Yıldırım, “Herkes risk altında. Yarın ne yaşanacak bilmiyoruz. Bu konuda bir an önce devlet yönetmenin gereği olan önlemler alınmalı” çağrısında bulundu.

‘KADINLAR VE ÇOCUKLAR MAĞDUR OLUYOR’

İktidarın sığınmacı politikasının bu statüdeki kadınları ve çocukları da mağdur ettiğine dikkat çeken Kadın Hakları Uzmanı Av. Aylin Moralıoğlu, 2023 yılında hukuki destek için İstanbul Barosu’na başvuran 465 sığınmacı kadının 438’inin Suriyeli kadınlar olduğunu belirtti. Suriyeli kadınları son dönemde boşanma davaları ve aile içi şiddete, kadına karşı şiddete karşı önleyici ve koruyucu tedbirler için başvurduklarını belirten Av. Moralıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

‘BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR’

Yasaların etkin şekilde uygulanmaması, sığınmacı ve mülteciler hakkında bütüncül politikaların oluşturulmaması, istatistiki verilerin düzenli olarak paylaşılmaması sebebiyle son zamanlarda çocukları da öldüren erkek şiddeti, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri mülteci, sığınmacı, geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar için de çok büyük bir tehdit oluşturuyor. İktidar politika değişikliğine gitmek zorunda. Sorunu görmezden gelmeyen, ırkçı yaklaşımları da barındırmayan bir sığınmacı politikası geliştirilmeli. Aksi takdirde gelecekte sorunlar daha karmaşık bir hale gelerek herkesi mağdur edecektir.”