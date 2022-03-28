AKP'nin torba yasasından gazetecilere hapis çıktı

28 Mart 2022 Pazartesi, 09:49

AKP'li milletvekilleri Cuma günü Meclis'e 39 maddelik bir torba teklif sundu. Ancak torba teklifte yer alan maddeler tartışmaları da beraberinde getirdi.

VERGİ KAÇIRDIĞINI İTİRAF EDENE 'ETKİN PİŞMANLIK'

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Daha önce vergi kaçırdığını yakalanmadan önce itiraf edenlere uygulanan ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin kapsamı ise genişletiliyor. Verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde tebliğ edilen oran, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılacak. Soruşturma anından hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek.

GAZETECİLERE HAPİS CEZASI

6163 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na eklenecek olan düzenlemede ise gazetecilere hapis cezası öngörülüyor. İlgili teklifte yer alan madde ise şu şekilde:

‘‘Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından birisi vasıtasıyla bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz. İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz.’’

Düzenlemeye aykırı haber yapan gazeteciler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, bin günden 2 bin güne kadar para cezası alacak. Maddenin gerekçesinde, “Bu şirketler hakkındaki itibari zedeleyici haberler, bu kuruluşlardan fon çekilişine veya bu kuruluşların mali durumlarının bozulmasına ve hatta kuruluşun sektördeki yerine bağlı olarak sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir” ifadesi kullanıldı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Hazırlanan yasa teklifine tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şunları söyledi:

“Bir yandan gazetecilere haber yaptıkları için hapis cezası veriliyor, diğer yandan vergi kaçakçılarına yeni bir af getiriliyor. Düşünceyi suç olarak gören, haberi, haberciliği terör olarak gören bu anlayış, hırsızları, kaçakçıları, suçluları affediyor. Gazeteci ve siyasetçiyi darp edenleri, saldırıda bulunanları serbest bırakıp haber yapanları tutuklayan zihniyetin sindirme politikasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.”