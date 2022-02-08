Bilal Erdoğan istedi savcı 'arkadaş'ı hakaret saydı: Gazetecilere hapis talebi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine gazetemize açılan davada gazeteciler hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine gazetemizde yayımlanan Hazal Ocak imzalı “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
Bilal Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, gazetemizin eski çalışanları hakkında “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberlerimizden ötürü “hakaret ve iftira” suçlamasıyla dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede özetle “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” denilmişti.
Bugün görülen, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı. Savcı, "Arkadaş" kelimesini hakaret olarak saydı ve gazetemizin eski muhabiri Hazal Ocak, eski internet sorumlu haber müdürü Ozan Yurtoğlu, eski yazıişleri müdürü Olcay Büyüktaş ile eski yayın koordinatörü Serkan Ozan hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın bir sonraki duruşması 7 Haziran'da görülecek.
"VİCDANLAR YARALANDI"
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazal Ocak, "Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla açılan davada savcı benim ve 3 arkadaşım hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istedi. 'Arkadaş' kelimesi geçen başlıklar hakaret sayıldı. Kamunun vaktini boşa çalan davada mütalaayla vicdanlar yaralandı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla açılan davada savcı benim ve 3 arkadaşım hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istedi. 'Arkadaş' kelimesi geçen başlıklar hakaret sayıldı. Kamunun vaktini boşa çalan davada mütalaayla vicdanlar yaralandı. pic.twitter.com/osWw2Ly4oh— Hazal Ocak (@SHazalocak) February 8, 2022
İlgili Haberler
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un gazetemize açtığı dava ertelendi
- Cumhuriyet çalışanları yine adliye koridorlarında: ‘Arkadaş’ kelimesi hakaret sayıldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- İşte görevden alınabilecek bakanlar
- Gerçekleri yazan gazetecilere hapis talebi
- '14 farklı hesaptan ölüm tehditleri alıyorum'
- Eski Galatasaraylı futbolcu kulübe geri döndü
- IŞİD sınırımıza kadar sızmış
- Arada ortaya çıkıyor, veresiyeleri kapıyor ve kayboluyor
- 'Zor oldu ama almayı başardık'