Bilal Erdoğan istedi savcı 'arkadaş'ı hakaret saydı: Gazetecilere hapis talebi

08 Şubat 2022 Salı, 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine gazetemizde yayımlanan Hazal Ocak imzalı “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Bilal Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, gazetemizin eski çalışanları hakkında “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberlerimizden ötürü “hakaret ve iftira” suçlamasıyla dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede özetle “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” denilmişti.

Bugün görülen, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı. Savcı, "Arkadaş" kelimesini hakaret olarak saydı ve gazetemizin eski muhabiri Hazal Ocak, eski internet sorumlu haber müdürü Ozan Yurtoğlu, eski yazıişleri müdürü Olcay Büyüktaş ile eski yayın koordinatörü Serkan Ozan hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. Davanın bir sonraki duruşması 7 Haziran'da görülecek.

"VİCDANLAR YARALANDI"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazal Ocak, "Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine 'hakaret' suçlamasıyla açılan davada savcı benim ve 3 arkadaşım hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istedi. 'Arkadaş' kelimesi geçen başlıklar hakaret sayıldı. Kamunun vaktini boşa çalan davada mütalaayla vicdanlar yaralandı" ifadelerini kullandı.