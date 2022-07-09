AKP'nin uzman trolleri: Hedef gösterdi, maskesi düştü
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından grev kararı alan sağlık çalışanları sosyal medyada hedef gösterildi. Hedef gösterenlerin ise sahte profiller oluşturan troller olduğu ortaya çıktı.
Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.
Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.
Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken; hekimler grev kararı aldı.
Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.
Sağlık çalışanlarının iş bırakması ise bazı siyasiler tarafından tepki çekti.
SAHTE HESAP ORTAYA ÇIKTI
Siyasilerin yanı sıra sosyal medyada doktorları hedef gösteren paylaşımlar da yapıldı.
O paylaşımlardan bir tanesinde 'Uzm. Dr. Nuray Küçükalın' ismiyle Twitter'dan doktorları hedef gösteren kişinin 'Jessica Garcia' isimli başka bir kişinin fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı.
Sahte hesap için sosyal medyada 'AKP'li trol' yorumları yapıldı.
Video Haberler
- Meteor gökyüzünü aydınlattı
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de deprem
- Peker'in iddiaları için harekete geçildi
- Motorine zam geldi!
- Sarallar çetesinden ‘Biz koruyalım’ taktiği
- Yurt dışındaki seçmenler için kritik hamle
- Siyah aileye küfürler yağdırdı
- Fas-İstanbul arasında 'fuhuş hattı' kurmuş
- O imama resen soruşturma
- AKP'nin bayram hediyesi
- AKP’li yurttaş esnafı çileden çıkardı