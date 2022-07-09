AKP'nin uzman trolleri: Hedef gösterdi, maskesi düştü

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:25

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.

Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken; hekimler grev kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

Sağlık çalışanlarının iş bırakması ise bazı siyasiler tarafından tepki çekti.

SAHTE HESAP ORTAYA ÇIKTI

Siyasilerin yanı sıra sosyal medyada doktorları hedef gösteren paylaşımlar da yapıldı.

O paylaşımlardan bir tanesinde 'Uzm. Dr. Nuray Küçükalın' ismiyle Twitter'dan doktorları hedef gösteren kişinin 'Jessica Garcia' isimli başka bir kişinin fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı.

Sahte hesap için sosyal medyada 'AKP'li trol' yorumları yapıldı.