Erdoğan'dan sonra şimdi de Bahçeli... Hedef gösterilen doktorlardan tepki: 'Farz edin ki gittik işte!'

08 Temmuz 2022 Cuma, 16:01

Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.

Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken; hekimler grev kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

Dün protesto için İstanbul'da Çapa'da toplanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürümek isteyen doktorlara polis engel olmak istedi. Çıkan arbedede güvenilk güçleri doktorlara kalkan ve biber gazıyla müdahale etti.

Müdahale sırasında fenalaşan bir polise ise yine eylemdeki doktorlar müdahale etti.

Eylemlerinde "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Neden hep biz öldürülüyoruz" diye soran doktorlar bugün de grevlerine devam ediyor.

"GİDERLERSE GİTSİNLER DEMİŞTİ"

Doktorlar eylemlerini sürdürürken Erdoğan'ın yurtdışına giden doktorlar için "Giderlerse gitsinler" sözleri hatırlatıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurtdışını hedefleyen ve kamu hastanelerinden istifa eden doktorlara “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” diye çıkışmıştı.

"BAHÇELİ'YE TEPKİ"

Bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir çıkış yaparak greve çıkan doktorları eleştirdi.

Bahçeli, doktorların iki günlük iş bırakma eylemi için "Çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum" dedi.

Bahçeli'nin sözlerinin ardından doktorlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren bir doktor, "Yahu daha dün 'beğenmiyorsanız bırakın gidin' diyordunuz bugün ne oldu da 'doktorlar grevde hastalar ölüyor' oldu. Farz edin ki gittik işte!" dedi.

İşte doktorların yaptıkları paylaşımlardan bazıları;