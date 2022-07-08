Erdoğan'dan sonra şimdi de Bahçeli... Hedef gösterilen doktorlardan tepki: 'Farz edin ki gittik işte!'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışına giden doktorlar için "Giderlerse gitsinler" sözlerinin yankıları devam ederken bir çıkış da bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, doktorların iki günlük iş bırakma eylemi için "Çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum" dedi. Doktorlar kendilerinin hedef alınmasına yönelik çıkışlar sonrası sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.
Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.
Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken; hekimler grev kararı aldı.
Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.
Dün protesto için İstanbul'da Çapa'da toplanarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne doğru yürümek isteyen doktorlara polis engel olmak istedi. Çıkan arbedede güvenilk güçleri doktorlara kalkan ve biber gazıyla müdahale etti.
Müdahale sırasında fenalaşan bir polise ise yine eylemdeki doktorlar müdahale etti.
Eylemlerinde "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Neden hep biz öldürülüyoruz" diye soran doktorlar bugün de grevlerine devam ediyor.
"GİDERLERSE GİTSİNLER DEMİŞTİ"
Doktorlar eylemlerini sürdürürken Erdoğan'ın yurtdışına giden doktorlar için "Giderlerse gitsinler" sözleri hatırlatıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurtdışını hedefleyen ve kamu hastanelerinden istifa eden doktorlara “Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz” diye çıkışmıştı.
"BAHÇELİ'YE TEPKİ"
Bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir çıkış yaparak greve çıkan doktorları eleştirdi.
Bahçeli, doktorların iki günlük iş bırakma eylemi için "Çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum" dedi.
Bahçeli'nin sözlerinin ardından doktorlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren bir doktor, "Yahu daha dün 'beğenmiyorsanız bırakın gidin' diyordunuz bugün ne oldu da 'doktorlar grevde hastalar ölüyor' oldu. Farz edin ki gittik işte!" dedi.
İşte doktorların yaptıkları paylaşımlardan bazıları;
İlgili Haberler
- Sağlık çalışanlarının eyleminde astsubay 'polise tokat'tan tutuklandı
- İstanbul'da sağlıkçıların eylemine polis müdahalesi
- Mariam Kavakçı, eylemdeki sağlık emekçilerini hedef gösterdi: 'İçkilerine laf ettirmeyen doktor arkadaşlar...'
- Bahçeli'den bayram mesajında hedef Millet İttifakı ve hekimler!
-
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- Cumhur'a soğuk duş, aradaki fark açıldı
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- ODTÜ Rektörlüğü'nün 'protesto' korkusu
- Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?
- Tahliye olan Kadir Şeker, evine geldi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!