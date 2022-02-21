AKP'nin 'Yeliz'i, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, FETÖ için Yıldırım'ı hedef almış
AKP'nin 'Yeliz'i, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 3 Temmuz sürecinde eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için "Aziz elinin kiri ile fethullah hocaya ilişmesin..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
KRT WEB'den Onur Erdoğan'ın haberine göre; AKP'nin 'Yeliz'i, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e sahip çıkan tweetleri ortaya çıktı.
Çamlı'nın o tweetleri hala silmediği Twitter'da görüldü.
"KIZGINIM"
Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi yazarı olduğu dönemde, Aziz Yıldırım'ın 'şike suçlaması' nedeniyle Metris Cezaevi'nden serbest kalmasının ardından bir yazı kaleme almıştı. Özkök, o yazısında Yıldırım'ın, Gülen'e 'Çok kızgınım' dediğini aktardı.
GÜLEN'E 'HOCA' İFADESİ
Yıldırım'ın sözleri, AKP'li Çamlı'yı kızdırdı. Çamlı, Gülen'e sahip çıktı ve Gülen için Yıldırım'ı tehdit etti. Yıldırım'ın elinin kirli olduğunu iddia eden Çamlı, FETÖ elebaşı Gülen'den ise 'hoca' olarak bahsetti.
Yıldırım'ı tehdit eden Çamlı, "Aziz elinin kiri ile ,fethullah hocaya ilişmesin..." ifadelerini kullandı.
AKP'LİLER FETÖ ÖVGÜLERİNİ SİLME YARIŞINA GİRMİŞTİ
AKP'lilerin üst düzey isimleri FETÖ ve FETÖ elebaşı için övgü dolu tweetlerini, sözde Türkçe Olimpiyatları'nda yaptıkları konuşmaları 15 Temmuz darbe girişiminden silme yarışına girmişti. Ancak, Çamlı'nın bu tweeti hala silmediği ortaya çıktı.
İşte Çamlı'nın silmediği o tweeti:
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