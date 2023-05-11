AKP depremi çabuk unuttu: 'Yıkım' videosu tepki topladı!

Yayınlanma: 11.05.2023 - 01:11

Güncelleme: 11.05.2023 - 01:19

AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktarıldığı bir video yayınladı.

Video, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın ise evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçtiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

HASARLI BİNALARA POSTER ASILMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asılmıştı.

Erdoğan'ın posterlerinin depremden hasar görmüş camilere, okullara, binalara, tarihi kale ve surlara asılması tepki toplamıştı.