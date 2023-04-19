İstanbul'da tarihi surlara Erdoğan posteri! Kaftancıoğlu: Filmin sonunu hepimiz biliyoruz

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:48

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:50

14 Mayıs seçimlerine haftalar kala, iktidar bloğunun seçim çalışmaları hukuksuz uygulamalarla sürüyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posteri tarihi surlara asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin seçim sloganı olan "Türkiye Yüzyılı" yazılı posterin surlara asılı halde fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Kanun tanımıyorlar biliyoruz biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs'tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa!

Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak!"

Canan Kaftancıoğlu, uygulama üzerine itirazda bulunacaklarını duyururken "Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz:))" ifadelerini kullandı.