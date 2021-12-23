AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimden emekli maaşına yapılacak zam oranı açıklaması
İktidara yakın TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, emekli maaşlarına gelecek zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Asgari ücret kararı sonrası emekli maaşı zamları merak ediliyor. Hükümete yakın isimlerden Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük TGRT'deki canlı yayında emekli maaşlarına gelecek zam oranı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Küçük, "BAĞKUR, SGK ve özel sektör emeklilerinin maaşına en az enflasyon farkı kadar yüzde 40’lık bir zam gelmesi lazım" ifadelerini kullandı. Küçük açıklamasının devamında, "Belki yüzde 50. Enflasyon artı yüzde 15-20 gelmeli ki hayat standartlarında biraz olsun nefes alsınlar" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını duyurmuştu.
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