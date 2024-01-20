Akraba ailelerin alacak meselesinde kan aktı: 2 ölü!
Harran ilçesinde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsaldaki Aydıncık Mahallesi'nde, akraba aileler arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda silahla yaralanan Ali Ö. ve İzzetin E. hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR!
Ekipler mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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