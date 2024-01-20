Karabük'te meyhanede silahlı kavga: Garson öldürüldü!
Bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 37 yaşındaki garson Yaşar Koçak, hayatını kaybetti.
Karabük'te Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., adı öğrenilemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı.
Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak (37) da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı. G.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.
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