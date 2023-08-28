Akraba iki aile arasındaki 'boşanma' kavgası kanlı bitti: Darbedilen 1 kişi hayatını kaybetti!
Karaman'da akraba iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan kavgada darbedilen 64 yaşındaki Selahattin Aydın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde akraba iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Edinilen bilgiye göre; tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen Selahattin Aydın (64) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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