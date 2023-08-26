Düğünde yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:27

Güncelleme: 26.08.2023 - 09:30

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde düğünde yaşanan yemek kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, otelde yapılan yemekli düğüne katılan 3 kişi, kendilerine yemek verilmediği gerekçesiyle garson Özkan Kanat ve ağabeyi Serkan Kanat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bu kişiler, tabancayla Kanat kardeşlere ateş etti.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR!

İki kardeş yaralanırken, ihbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özkan Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Serkan Kanat’ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.